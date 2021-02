San Judas Tadeo es el patrono de las causas difíciles. Por eso hay una oración para pedirle a San Judas Tadeo milagros en cada una de las dificultades que se presentan: en el trabajo, ante la falta de dinero, cuando falla la salud o se quiere encontrar el amor.

Tradicional oración a San Judas Tadeo por los casos difíciles

“Oh, San Judas de Tadeo,

En este día clamo tu nombre y tu

Intervención divina en mi vida.

Poderoso santo, no me abandones

En este momento de gran turbación,

Presta tu oído a mis suplicas y

Que sea tu intervención divina obrando a mi favor.

San Judas de Tadeo, eres el patrono de los

Casos difíciles y sé que me puedes ayudar

En esta situación, escucha mi oración

Y concédeme el milagro que tanto necesito”.

Amén.

Oración a San Judas Tadeo por el trabajo

“San Judas de Tadeo,

Patrono de los casos difíciles,

Acudo a ti, por este problema que tengo en mi trabajo.

Ayúdame a conservar mi empleo,

Lléname de gracia ante los ojos de mis jefes

Y dame la sabiduría que necesito

Para hacer mi trabajo con excelencia.

Que la provisión nunca falte en mi casa,

Bendice mi lugar de trabajo

Y permite que pueda superar estas dificultades”.

Amén.

Oración ante las dificultades de dinero

“Bendito apóstol y fiel seguidor de Jesús,

No me abandones en este

Momento de dificultad.

Me encuentro en un aprieto financiero,

Ayúdame a conseguir el dinero que

Necesito para subsistir.

Ábreme la puerta de la abundancia

Y de la prosperidad y que más nunca

Me falte la provisión para mi hogar,

Poderoso San Judas de Tadeo,

Escucha mi suplica”.

Amén.

Oración para pedir por amor

“Oh poderoso San Judas de Tadeo,

Patrono de lo imposible,

Mira hoy mi corazón que anda

En busca del amor.

Te pido, mi divino patrono, que me ayudes

A encontrar a la persona que Dios tiene

Predestinada para mí.

Ya no quiero estar equivocándome en amores

Que solo vienen a causar dolor,

Por favor escúchame y trae el amor a mi vida,

Ponme en mi camino la pareja que

Dios predestinó para mi vida”.

Amén.

Petición de salud a San Judas Tadeo

“Divino San Judas de Tadeo,

Siervo fiel de Dios,

No me desampares ante esta dura situación,

Ven a mi vida y tráeme la sanidad que mi

Cuerpo tanto necesita.

En ti está el poder de Dios y sé que

Tienes la unción para sanarme de toda enfermedad,

Por favor sáname, llévate toda enfermedad

Que me está atacando.

Derrama tu gracia sobre mí,

Limpia mi cuerpo y mi espíritu”.

Amén.

Oración a San Judas Tadeo para pedir por un milagro

“Patrono de los casos difíciles,

Hoy acudo a tu presencia con el

Corazón lleno de angustias para pedirte

Que (di el milagro que necesitas).

Necesito de tu ayuda, pues en mis propias fuerzas

No puedo resolver esta situación.

Por favor San Judas de Tadeo, escucha mi oración

Y no me desampares en esa difícil situación.

Te pido que cumplas este milagro en mi vida

Y alivies toda angustia que tengo en mi ser”.

Amén.

¿Cómo agradecer a San Judas Tadeo por milagros recibidos?

“Patrono de los casos difíciles,

Mi divino San Judas de Tadeo,

El día de hoy vengo a tu presencia para

Agradecerte por todas las cosas buenas

Que hay en mi vida, así como también

Quiero darte gracias por todas aquellas

Veces que has escuchado mis oraciones

Y me has ayudado en mis momentos de necesidad.

Gracias, poderoso San Judas de Tadeo,

Porque eres bueno y misericordioso,

Gracias porque tu presencia siempre está conmigo”.

Amén.