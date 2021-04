Oracle creará 8,500 trabajos en Nashville e invertirá 1.2 billones

La empresa de tecnología con sede en Texas, Oracle, planea crear 8,500 trabajos en Nashville e invertir 1.2 billones de dólares en la capital de Tennessee.

Así lo dio a conocer el alcalde John Cooper, en un anuncio sin precedentes en la historia de proyectos de desarrollo económico de Tennessee.

La oficina de Cooper dijo que la compañía de tecnología solicitó una audiencia pública. De acuerdo con Cooper, el proyecto crearía 2,500 nuevos trabajos en Nashville para finales del 2027 y alcanzaría los 8,500 empleos a finales del 2031.

El salario promedio, según se informó, sería de 110,000 dólares.

Oracle planea comprar el terreno y ofrecer 175 millones por adelantado para infraestructura pública, incluido un puente peatonal sobre el río cumberland, limpieza ambiental, una estación de bombeo de alcantarillado y un parque frente al río.

De acuerdo con el alcalde de Nashville, este acuerdo no traerá deudas y no habrá una carga para los contribuyentes.

