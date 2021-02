El campamento improvisado Tent City está siendo desalojado por la Oficina Salud Pública del Condado de Mecklenburg.

La dependencia emitió una Orden de Reducción de Peligro Inminente a los propietarios del lugar que alberga el Campamento North End.

Dicha determinación afecta a las personas que residen en Tent City.

El condado de Mecklenburg, Carolina del Norte, dijo que la orden se emitió para ayudar a abordar los riesgos inmediatos para la salud de los residentes del campamento.

Esto, debido a la infestación de roedores en la propiedad.

La Orden entró en vigencia a las 17:00 horas del pasado 16 de febrero.

Dentro de las 72 horas siguientes los propietarios deben limpiar la propiedad para que pueda comenzar la erradicación de roedores.

Una Orden de Reducción de Peligro Inminente es una herramienta disponible para la Salud Pública que requiere una acción inmediata para proteger la salud pública.

