Osama Bin Laden y su amor por el Arsenal de Inglaterra

De acuerdo con el libro “Behind the mask of terror” (Detrás de la máscara del terror) del escritor estadounidense Adam Robinson, en el que señala que el lazo entre el ciudadano árabe y los ‘gunners’ se remonta al año 1993, periodo en el que el creador de Al-Qaeda recaló en la ciudad inglesa.

Si bien por ese entonces Bin Laden ya era conocido por su radical forma de combatir las cosas en su país, en Inglaterra poco y nada se sabía de él.

¿Quién es Osama Bin Laden el acusado del ataque terrorista del 11 de septiembre?

Tal vez fue por eso mismo que a nadie le pareció extraño cuando él y sus hijos menores se acercaron hasta el estadio ‘gunner’ para disfrutar de los encuentros que el exclub de Alexis Sánchez disputó ante el Torino y el PSG, por la Recopa europea de la temporada 1993-94.

Es más, se dice que la relación iba tan de ‘viento en popa’, que incluso años más tarde se conocieron dos extrañas situaciones que tuvieron al hincha árabe como protagonista.

La relación de Bin Laden con el Arsenal

La primera de ellas es la que dice que un día el ex líder terrorista se apareció en la tienda del viejo estadio de Highbury para comprar la camiseta del club a su hijo menor, Abdullah Bin Laden.

Mientras que la segunda, es la que tiene relación con el cambio de letra de la canción Volare, de Domenico Modugno, la cual se modificó para crear el siguiente cántico: “¡Osama, oh, oh!. ¡Osama, oh, oh, oh, oh!. He comes from Taliban. He is an Arsenal Fan”.

Pese a esto, no hay amor que dure 100 años, y en el 2011 la estrecha conexión ‘amorosa’ del hincha con su club llegó a su fin.

Luego de la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos y que el mismo Osama alzara la voz para reconocer su autoría material en el horrendo crimen, lo que fue repudiado en diferente país, los dirigentes de la institución decidieron declarar “persona non grata” al entonces fugitivo.

“Hemos sabido de la presencia de Bin Laden en nuestro campo por los periódicos, obviamente no será bienvenido en el futuro”, indicaron desde el conjunto ‘gunner’.

La respuesta fue tajante y aparentemente se escribió con sangre, ya pocos años después tanto el Highbury, que en 2006 fue demolido, como Osam Bin Ladem, quien fue asesinado por militares norteamericanos en 2011, solo pasaron a ser parte de algún tabloide barato.