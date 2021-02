Padre del actor Rodrigo Mejía fallece también de COVID-19

Hace unos días, la familia del actor Rodrigo Mejía comunicó que lamentablemente había perdido la vida, luego de sufrir las consecuencias por el COVID-19, enfermedad que deterioró su estado de salud en días.

Apenas se recuperaban de esa dolorosa pérdida y ahora, la familia tiene que comunicar que otro miembro ha fallecido y se trata del padre de Rodrigo Mejía, quien también contrajo la enfermedad hace algunos días.

Tanto padre e hijo perdieron la vida por complicaciones derivadas del coronavirus. Salvador, hermano del actor, compartió en Instagram que el 31 de enero, su padre perdió la vida, y 11 días después, su hermano Rodrigo.

De acuerdo a la revista People, ambos fallecieron por Covid-19, enfermedad que ha dejado más de 108 millones de casos positivos y 2.39 millones de muertes por la enfermedad.

La conductora Gaby Crassus, esposa de Rodrigo, se despidió del actor con un emotivo mensaje en el que expresó el gran dolor por su muerte, y agradeció la felicidad compartida durante 12 años, tiempo en el que formaron una familia.

“Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas… Amor de mi vida por qué te fuiste tan pronto?”, dice el mensaje.

“Teníamos tantos planes, tantas cosas que nos faltaron por hacer… fuimos bendecidos con unos hijos hermosos que te van a extrañar tanto… Amor dame la fortaleza para seguir por Matías y Mauro y ser la mamá que ellos necesitan y merecen…. Gracias Rodrigo gracias por 12 años de puro amor y felicidad”,agregó.