Padre exhibe a su hija y la obliga a pedir perdón en TikTok por bailar twerk

En TikTok es normal observar a millones de usuarios bailando al ritmo de coreografías de los tiktokers más famosos. También es muy común ver a jóvenes imitando los videos más virales con el fin de crear contenido entretenido y ganar seguidores.

Hay categorías de bailes sensuales hechos tanto por hombres como mujeres. Para las nuevas generaciones es algo normal; sin embargo, para la gente mayor pueden parecer indecentes. Como el caso de un padre que obligó a su hija a pedir disculpas públicas en su cuenta de TikTok por bailar twerk.

La grabación, que se hizo viral, muestra a la joven bailando twerk. Posteriormente, la niña sale junto con su padre pidiendo perdón por sus actos.

“Este video lo estoy grabando para pedir una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos que he estado subiendo en los que me denigro. Esto lo hago con vergüenza porque no es la educación que mis padres me enseñaron”.

“¿Por qué haces ese tipo de cosas?, ¿esa eres tú?, ¿esos videos te representan en algo? Tú eres una niña de casa, tú eres una niña que estudia y que va bien en la escuela”, cuestionó el hombre a su hija.

“Tú no tienes por qué estar enseñando las nalgas. Las nalgas las enseñan las putas, hija, y tú no eres eso”, sentenció el padre.

El video generó polémica debido a que muchas personas consideran que en el afán de corregir a su hija, el padre la exhibió en redes sociales, lo que le podría generar problemas como bullying.

También está la gente que cree que lo que hizo el señor es lo correcto. ¿Tú, crees que el papá hizo lo correcto con su hija?