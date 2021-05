Padres acusados de encubrir tiroteo donde resultó herido su hijo

Los agentes del condado de Cleveland dicen que los padres de un niño de 2 años que fue disparado han sido acusados de tratar de encubrir el disparo de su hijo.

El disparo sucedió dentro de la casa pero los padres lo hicieron parecer como un tiroteo de vehículo.

Niño recibe disparo en casa

El tiroteo ocurrió alrededor de las 10:30 am del 9 de mayo en una casa en Douglas Street cerca de la Iglesia First Baptist of Lawndale en Lawndale, Carolina del Norte.

Los agentes dijeron que el niño recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado de urgencia a un hospital en Shelby, Carolina del Norte para una cirugía de emergencia para estabilizarlo.

Luego fue trasladado en avión a un hospital en Charlotte.

Las autoridades dijeron que el niño estaba dentro de la casa en el momento del tiroteo.

Padres acusados de encubrir disparo de su hijo

Los investigadores dijeron que los padres del niño, Lucentio Clark y Tianna Jumper, inicialmente les dijeron que el tiroteo fue desde un vehículo, pero el miércoles 26 de mayo ambos fueron acusados ​​de obstrucción a la justicia y de montar la escena del crimen.

Clark está acusado de abuso o negligencia infantil con lesiones corporales graves junto con la posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto.

Jumper está acusada de obstrucción a la justicia.

A ambos se les otorgaron fianzas garantizadas: $150,000 para Clark y $100,000 para Jumper

Los detectives dijeron que no ocurrió ningún tiroteo por auto y que el niño recibió un disparo accidentalmente mientras estaba dentro de la casa.

Padres se declaran no culpables

En la corte el miércoles 26 de mayo, Clark le dijo al juez que él y su esposa no son culpables y que estaban dormidos cuando ocurrió el tiroteo.

El niño todavía se está recuperando de sus heridas en el hospital.

El Departamento de Servicios Sociales se está ocupando de su cuidado y bienestar. La oficina del alguacil pidió oraciones por la recuperación del niño.

