La pandemia por el COVID-19 está ampliando la necesidad de que los padres se enfoquen en cuidar la salud mental de los niños.

Rebecca Throop, vicepresidenta de relaciones comunitarias del Centro de Salud Mental Seacost, indicó en un foro virtual que se han reducido los ingresos a centros de salud mental pediátricos.

Sin embargo, esto no quiere decir que no lo necesiten. Básicamente la razón es que usualmente son los maestros los que advierten la urgencia de atención en los niños. Los padres, por su parte, a menudo no están capacitados para hacerlo. Así lo explicó Troop.

En contraparte, Troop señaló que los ingresos en los servicios de emergencia muestran casos de severidad. Esto refleja que los padres reaccionan en busca de atención hasta que haya una crisis difícil de ignorar.

Advertisement

Cómo cuidar la salud mental de los niños

Cuidar la salud mental de los niños no solo es una tarea necesaria en tiempos de coronavirus. Sin embargo, son los momentos más demandantes en la actualidad.

Los cambios abruptos en cualquier momento de la vida de los niños generan un posible trauma. Esta posibilidad es mayor en los procesos de adaptación que incluyen cambios significativos en la cotidianidad, como lo es estar menos tiempo con los amigos y más con los padres.

Advertisement

Identificar problemas de atención

Como padres, prestar atención a los cambios en la conducta de los niños es el paso inicial para advertir cuándo es necesario acudir a un especialista.

En una lista de razones para llevar a los niños a un psicólogo, Ser Padres menciona al menos 10 evidencias. Los niños cuando se sienten amenazados mental y emocionalmente suelen:

Estar más callados o retraídos.

Volverse obsesivos.

Presentar regresiones como mojar la cama o dependencia hacia los padres.

Tener trastornos del sueño: insomnios, pesadillas.

Alterar los hábitos alimenticios.

Evidenciar conductas no habituales.

¿Qué pueden hacer los padres en casa?

En situaciones de pandemia u otras que alteren la vida diaria de los niños en casa las familias pueden:

Advertisement

Conversar sobre los hechos de forma adecuada según la edad del menor.

Crear ambientes sanos, cordiales y funcionales.

Sumar rutinas de juegos y compartir tiempo de calidad.

Ocupar espacios con ejercicios físicos.

Mantener la comunicación con amigos a través de videollamadas.

Estas acciones permitirán a los niños mantenerse estables mentalmente. Asimismo, sentirán que no han perdido sus rutinas sino que se ha modificado ligeramente. Finalmente, tendrán mayor disposición a soportar los largos periodos de cambio que supone el confinamiento.