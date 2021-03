Padres que perdieron trabajo por cuidar a sus niños pueden pedir seguro de desempleo

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos amplió la elegibilidad para los beneficios por desempleo a aquellos que enfrentan lugares de trabajo inseguros; así como a los padres desempleados que tuvieron que renunciar a sus trabajos cuando las escuelas y los proveedores de cuidado infantil cerraron y no tenía trabajo cuando los niños regresaron al salón de clases.

Específicamente, el Departamento de Trabajo amplió las circunstancias bajo las cuales los trabajadores podrían calificar para los pagos del seguro de desempleo a través del programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA). La orden amplía la elegibilidad a:

“La nueva normativa abre la puerta al alivio para trabajadores que confrontado opciones difíciles, si no imposibles, entre aceptar un empleo en un lugar de trabajo inseguro para tener una fuente permanente de ingresos, y proteger su salud y la de sus seres queridos”; Patricia Smith, senior asesor de la Secretaría de Trabajo, dijo en un comunicado.

Más allá de permitir que el personal de la escuela y los trabajadores que se sientan inseguros reclamen los beneficios por desempleo; la nueva guía también ofrece alivio para aquellos que han tenido que lidiar con cierres de escuelas y cuidado infantil que afectan sus trabajos; incluso después de que las escuelas volvieron a asistir en persona.

This is great news for a case we've seen a lot: parents left work when schools closed, jobs replaced them, and then they were out of work but school reopened. They used to no longer be eligible, and now they will be– their quit was a direct result of COVID.

— Elizabeth Pancotti (@ENPancotti) February 25, 2021