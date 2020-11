Palmetta contra Corral: la inesperada guerra de Rock Hill en tiempos de pandemia

Por las calles del condado de York en Carolina del Sur, la calma se pasea con una cadencia que antes solo era imaginable entre los pasajes de un libro de literatura clásica. El coronavirus ha arrojado a su paso un total de 7,245 casos positivos y 109 muertes allí, por lo que adoptar la nueva normalidad se volvió una única opción para hacer frente a la pandemia.

Tan pronto recogieron sus maletas en el aeropuerto, Alberto Palmetta (14-1 10KOs) y Saúl Corral (23-15 13KOs) notaron esa ausencia que hoy prolifera en esos espacios antes invadidos por los tumultos.

La pandemia hizo girar al mundo diferente y ahora las mascarillas, los termómetros y los desinfectantes son parte de la cotidianidad. Incluso en el boxeo, un deporte que no quedó exento de sus estragos, la vida ahora es distinta.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Se tuvieron que suspender funciones para evitar contagios masivos y con ello el sustento de miles de personas que en los cuadriláteros se ganaban la vida, se diluyó como el agua.

Menores ingresos en pandemia

Es así que después de varios meses de encierro, peleas con público reducido como la Payne Boxing Series 2, que se celebrará en el Rock Hill Recreation & Event Center de Rock Hill, son un respiro para sus carteras.

“Sí hay una diferencia (económica) importante pero tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad”, dice el mexicano Corral en entrevista con La Noticia.

“Entendemos que por el tema que pasan los empresarios, nosotros también tenemos otras actividades económicas aparte y está difícil ahorita. Con esta reducción de público está difícil y tenemos que adaptarnos”, continúa.

“Sí, obviamente que quizás no se paga lo mismo que cuando hay mucho público o funciona todo normal”, asiente Palmetta.

“Pero todos nos tenemos que adaptar, tenemos que seguir y caminando en este deporte que es el que elegimos también, creo que esto va a pasar, todo va a volver a la normalidad pero mientras tanto debemos seguir adelante”, insiste.

Rival distinto, misma estrategia

‘El Beto’ es campeón internacional welter de la AMB y este sábado protagonizará su segunda pelea en tiempos de pandemia tras combatir el 16 de agosto en Daytona Beach. Su rival será ante el arduo mexicano que llegó de emergente tras el positivo por COVID-19 del también azteca Carlos Gorham.

“Tanto Gorham como Saúl tienen un estilo similar, ambos son mexicanos y se caracterizan por proponer una pelea constante, por resistir mucho. Soy un boxeador que se entrena todo el año y voy a estar preparado constantemente porque mi vida es ser boxeador y atleta, estoy listo para esto”, analiza el boxeador de 30 años.

“Es un poquito difícil que te avisen con poca anticipación para una pelea de este tipo, pero como lo dice Palmetta, el boxeador siempre tiene que estar entrenando, en tu peso y con condición física para lo que venga”, añade el Agua Prieta, Sonora.

Corral, con público a su favor

Millones de mexicanos viven en Estados Unidos, por lo que no es un secreto que el sábado a pesar de las normas de distanciamiento social, el sonorense de 33 años tendrá al público a su favor.

“Es una responsabilidad grande y a la vez también es un aliciente para mí”, sostiene.

“Un motivo más para salir victorioso en la pelea, siento, a reserva del aforo y de no saber cuánta gente vaya a poder haber, que va a ser algo positivo para la pelea, es bueno que te apoyen y te animan a hacer algo mejor”, agrega.

“No me molesta. El público puede alentar para quien quiera”, exclama el bonaerense.

“El año pasado pelee para Showtime en Iowa y todo el público era mexicano y pelee contra un mexicano; la gente obviamente lo alentaba, pero le gané y la gente terminó por alentarme a mí. La gente va a ver un espectáculo deportivo y no me genera ninguna presión, no es ni bueno ni malo, yo voy a brindar un espectáculo y la gente va a apreciarlo”, añade.

Con experiencia ante mexicanos

El nacido en San Isidro, Buenos Aires, ha lucido su talento en la tierra donde emigró, donde lleva seis triunfos, incluido el del pasado 15 de noviembre cuando justo liquidó al entonces invicto y también mexicano Erik Vega por nocaut técnico en el décimo asalto, dosis que espera repetir ante Corral.

“Yo ya he enfrentado a mexicanos en el ámbito amateur, en el profesional también. Los conozco, los respeto; he ganado y he perdido. Lo que sí sé muy bien el estilo marcado que tienen, los conozco bien”, dice Palmetta.

“De Saúl he visto su estilo y es un boxeador que propone, que es un boxeador dispuesto a intercambiar y realmente estoy entusiasmado por la pelea, con muchas ganas”, continúa.

“Se les promete un espectáculo se primer nivel, hemos entrenado fuerte para la pelea, este tiempo de inactividad de eventos deportivos han hecho que nos hayamos enfocado más. Pueden esperar una guerra arriba del ring”, comenta a su vez el mexicano.

“Lo poco que conozco de Beto es que es agresivo, un peleador con experiencia olímpica y es muy fuerte, agresivo pero hemos trabajado en la estrategia para sobrellevar eso”, puntualiza.