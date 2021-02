Pamela Anderson ofrece rara entrevista ¡desde su cama!

Pamela Anderson ofreció una entrevista televisiva desde su cama al lado de su nuevo esposo. En la entrevista, que se hizo de manera virtual, se puede apreciar a Pamela acostada en la cama, junto a su esposo Dan Hayhurst.

La protagonista de “Baywatch” hizo una aparición virtual el viernes en el programa de entrevistas “Loose Woman”. Pero la actriz decidió hacerla bajo las sábanas, desde su cama.

Al abordar la situación, Anderson se rió y confesó: “No hemos dejado la cama desde Nochebuena”, dijo Pamela durante la entrevista. Las cuatro entrevistadoras continuaron hablando con la pareja, aunque parecían un poco incómodas con la situación.

La nueva entrevista de la actriz rápidamente fue blanco de críticas en Twitter. Cientos de usuarios dejaron sus comentarios sobre la extraña entrevista.

NO STOP WHY IS PAMELA ANDERSON CONDUCTING AN INTERVIEW IN BED WITH HER HUSBAND ON LOOSE WOMEN

Putting it out there, what’s bizarre interview on #LooseWomen with #PamelaAnderson and her new husband in bed!!

— Carolyn Lowry (@caz_lowry) February 19, 2021