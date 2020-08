Pandemia está en “nueva fase” y coronavirus “más extendido”

La directora de la comisión nacional para la lucha contra el COVID-19 , Deborah Birx, anunció el 2 de agosto en una entrevista con CNN que el coronavirus está más extendido y la pandemia ha entrado en una “nueva fase” en Estados Unidos.

“Lo que estamos viendo hoy es diferente de marzo y abril, está extraordinariamente extendido: está en las zonas rurales como áreas urbanas igualmente”, indicó Birx y acotó que “estamos en una nueva fase”.

La funcionaria indicó que los esfuerzos de control de la pandemia se están realizando “ciudad por ciudad, condado por condado”, haciendo que el esquema de trabajo se vuelva más específico que general.

Zonas rurales

Birx indicó que el coronavirus ha llegado a zonas rurales, por lo que exhortó a los habitantes de estos lugares a cumplir con normas de prevención.

“A toda persona que viva en una zona rural: no estás a salvo o protegido del virus. Y es por eso que me mantengo diciendo: no importa donde vivas en Estados Unidos, debes usar mascarilla, mantener distanciamiento social e implementar la higiene personal”, indicó Birx.

Asimismo, la médico exhortó a las personas a usar mascarilla en casa si se presenta un brote en una localidad.

“Si estás es una casa con múltiples generaciones y hay un brote en tu área rural o en tu ciudad, necesitas considerar realmente usar una mascarilla en casa, asumiendo que eres positivo”, indicó Birx

Cifras

El mes de julio ha representado un aumento significativo de casos por coronavirus en los Estados Unidos, mientras que en agosto se conocerá el desarrollo de la “nueva fase” anunciada por Birx.

Durante este mes, el país superó los 4 millones de casos positivos y las 150,000 muertes por el contagio.

La Universidad Johns Hopkins indica que los casos positivos en el país están ubicados el 2 de agosto en los 4.6 millones, mientras que la cifra de recuperados supera los 1.4 millones.

Igualmente, Estados Unidos registra más de 154,000 muertes por la enfermedad.

La Noticia produjo esta nota con información de The Associated Press ( AP ).

