Pandemia y sequía afectan a agricultores en Perú

Los agricultores en Perú se enfrentan a una dura situación: las sequías generadas por el sol abrazador y la ausencia de lluvias están dificultando que prosperen los cultivos, mientras que la pandemia de coronavirus deprime el mercado.

Por ejemplo, datos oficiales revelan que el precio de la papa disminuyó 30%, mostrando una baja en el consumo de alimentos durante la pandemia. Esto es consecuencia de las órdenes de permanecer en casa.

Escucha esta nota

Igualmente, el Instituto de Estudios Peruanos informó que el 90% de los peruanos en zonas rurales disminuyeron la cantidad de alimentos que consumen. El 59% de ellos admitió que entre marzo y abril se quedaron sin comida por falta de dinero.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

The Associated Press entrevistó al peruano Eduardo Zegarra, doctor en Economía Agraria por la Universidad de Wisconsin, quien asegura que la gestión del expresidente Martín Vizcarra no hizo nada por el pequeño productor, ni siquiera en los meses más duros de la pandemia .