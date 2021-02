Pants y tacones: el look de Sarah Jessica Parker que todos están copiando

La pandemia ha traído una tendencia que pocos esperaban: los pants combinados con tacones. Por mucho tiempo se creyó que los pants solamente debían llevarse con zapatos deportivos, pero en 2021 todo es posible. Las mujeres han tenido que quedarse en casa debido al confinamiento y buscan opciones más cómodas para su día a día.

Una de las celebridades que ha adoptado este look mejor que nadie es Sarah Jessica Parker de “Sex and the City”. La actriz y empresaria ha sabido combinar estas dos prendas de manera maravillosa. Como dueña de su propia marca de zapatos de tacón, SJP by Sarah Jessica Parker, la actriz muestra como este look es sumamente estiloso.

La actriz es una de las primeras celebridades que se atrevió a llevar esta tendencia y la muestra en todas sus apariciones. La actriz gusta de combinar unos pants de distintos colores, con jerseys, sudaderas y una puffer jacket. Lo combina con tacones, stilettos y hasta botas.

Los pants con tacones son la combinación ganadora del año

Este año se romperán muchas reglas de la moda, y los pants con zapatos de tacón serán una de ellas. Por lo que saca de tu armario tus pants más cómodos y combínalos con unos stilettos, unas sandalias de tacón o hasta unos botines. Deja los pantalones apretados e incómodos y déjate llevar por la comodidad.

Así que no lo pienses más y atrévete a probar esta nueva tendencia. Cuando menos lo esperemos este será uno de los looks ganadores en las alfombras rojas.