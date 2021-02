Papa Francisco comparte un mensaje de esperanza tras la pandemia

El Papa Francisco compartió el lunes su mensaje anual sobre política exterior ante los embajadores acreditados en la Santa Sede. Este acto se pospuso durante dos semanas tras sufrir un episodio de ciática que le complicaba caminar.

El pontífice instó a los gobiernos a contribuir a las iniciativas globales para proporcionar vacunas a los pobres. También a aprovechar la pandemia para reformular lo que describió como un modelo económico enfermo que explota a los pobres y a la Tierra.

El Papa Francisco pidió aprovechar la crisis del COVID-19 como una oportunidad para crear un mundo más justo en lo económico y en lo medioambiental. Además que todos tengan garantizada la atención sanitaria básica.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

El Papa Francisco propone una economía más inclusiva y que se preocupe por el medio ambiente

“Tiene que haber una clase de nueva revolución copernicana que ponga a la economía al servicio de los hombres y mujeres, no al revés”, dijo. Este concepto hace referencia al cambio de paradigma en el siglo XVI que estableció que el centro del universo era el Sol, no la Tierra.

Esa nueva economía revolucionaria, señaló, es “una que trae vida, no muerte, una que es inclusiva y no exclusiva, humana y no deshumanizadora, una que se preocupa por el medio ambiente y no lo saquea”.

El pontífice ha pedido a menudo que el mundo aproveche la pandemia como una oportunidad de reimaginar una economía global que valore a las personas y al planeta por encima de los beneficios. Una en la que la fraternidad y la solidaridad guíen las relaciones humanas en lugar que el conflicto y la división.

Francisco, de 84 años, tocó esos temas en un largo discurso. Este ofrecido en una sala de recepciones más grande de lo habitual para permitir un mayor distanciamiento social a los 88 embajadores que asistieron. Al final, Francisco invitó a cada uno a acercarse, aunque dijo que no les estrecharía la mano y les instó a mantener la distancia. Francisco ya ha sido vacunado contra el virus.

“Junto con las vacunas, la fraternidad y la esperanza son, como fueron, la medicina que necesitamos en el mundo de hoy”, dijo.

Con información de The Associated Press