Los fans de My Chemical Romance continúan escuchándolos con todo y que ya están entrados en los 30, esos fans que gustaban de sentirse deprimidos y con looks oscuros, esos mismos que se hacían llamar emos en el inicio de este siglo.

No nieguen su pasado, todos tenemos un gusto culposo, aunque muchos lo nieguen, My Chemical Romance fue parte de sus vidas y los tienen bien guardados en sus corazones con el paso del tiempo.

Si eras fan de My Chemical Romance siempre quisiste pintarte como Gerard Way, el vocalista de la banda, con un look depresivo, oscuro y que quizá hasta hacía un homenaje a Robert Smith de The Cure.

Pues bien, para todos estos fans que continúan con su corazón emo, My Chemical Romance pensó en ellos y lanzará una línea de cosméticos con su nombre, por lo que ahora pdorás lucir como tu artista favorito.

MCR acaba de anunciar el lanzamiento de su propia línea de cosméticos inspirados en su emblemático disco “Three Cheers For Sweet Revenge”, así que hay una intención detrás de este lanzamiento.

Luego de dar a conocer que harían un lanzamiento, la banda neoyorquina incendió las redes sociales con un singular teaser, el cual todos pensaban que era un nuevo disco, pero no, se trataba de una línea de cosméticos.

La nueva entrega se lanzará el día de mañana jueves, 10 de diciembre. Y eso no es todo, ya que podrás adornar tu rostro con los colores que tanto te recuerdan al segundo disco del grupo.

Para esta línea de cosméticos, My Chemical Romance se une en esta ocasión a la marca HipDot para lanzar algunos productos basados en el emblemático “Three Cheers For Sweet Revenge”.

La colección de cosméticos contará con tres accesorios para los ojos que incluyen un delineador líquido de doble punta y una brocha doble para sombras.

