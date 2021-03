Pareja de Florida muere por COVID-19 con quince minutos de diferencia

Bill y Esther Ilnisky, pareja de Florida perdieron la batalla ante el COVID-19 con quince minutos de diferencia. A las 10:15 a.m. del 1 de marzo, Esther Ilnisky murió. Quince minutos después, su esposo. “Siempre estuvieron juntos”, dijo Sarah Milewski, su única hija.

Los Ilnisky pasaron casi siete décadas juntos como misioneros cristianos. “Se complementaban: él era un ratón de biblioteca; ella era extrovertida y carismática. Uno sin el otro era inimaginable”, comenta Milewski.

Entonces, cuando murieron con minutos de diferencia de coronavirus en un hospicio de Palm Beach, pudo haber sido una bendición oculta, dijo Milewski. Su padre tenía 88 años, su madre 92. Este fin de semana hubieran cumplido 67 años de casados.

“Es tan precioso, tan maravilloso, un sentimiento tan reconfortante saber que se fueron juntos. Los extraño”, dijo su hija.

Bill and Esther Ilnisky complemented each other: He was a bookworm; she was an extrovert.

The lifelong Christian missionaries recently contracted COVID-19 and died within minutes of each other — just weeks before their 67th wedding anniversary: @AP.https://t.co/F3rYiXNjhU

— Shomari Stone (@shomaristone) March 21, 2021