Una historia con tintes de amor y tristeza en medio de la pandemia de coronavirus se dio en Reino Unido. Una pareja que fue trasladada al hospital por complicaciones con el COVID-19, alcanzó a contraer matrimonio en la sala de urgencias momentos antes de que el hombre fuera intubado.

El pasado 9 de enero Elizabeth Kerr, de 31 años, y Simon O’Brien, de 36, fueron llevados de emergencia al Hospital Universitario de Milton Keynes, en Reino Unido por dificultades para respirar.

Ante la evidente decadencia de la salud de Simon, el personal del hospital decidió organizarse para celebrar su boda.

Colocados en distintas habitaciones a su llegada, Elizabeth le contó a la enfermera Hannah Cannon sus planes de boda. Conmovida, Cannon le preguntó si estaba dispuesta a casarse en el hospital.

Kerr respondió que sí; podía ser su única oportunidad

“Esas son palabras que nunca jamás quiero volver a escuchar”, dijo la enfermera.

Cuando el personal médico estaba haciendo los arreglos para la boda, la salud de Simon O’Brien empeoró y el pasado 12 de enero tuvo que ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos.

La ceremonia se llevó a cabo justo antes de conectar a Simon a un ventilador.

“Con mucho trabajo en equipo… pudimos darles una boda, no necesariamente la boda que hubieran planeado inicialmente, pero ciertamente algo positivo, notable y memorable para que realmente se aferren”, dijo Cannon.

La propia enfermera Hannah grabó la boda para los familiares y amigos de la pareja. Conmovidos por la ceremonia, el personal de catering del hospital aportó un pastel.

Sin embargo, contrario a los finales felices de las bodas comunes, poco tiempo después de pronunciar “sí, acepto”, Simon O’Brien fue intubado.

Ahora, el feliz matrimonio ya se encuentra junto de nuevo en una sala de recuperación y por fin pudieron darse su primer beso como esposos.

“Si no nos hubiéramos tenido el uno al otro y no hubiéramos tenido la oportunidad de casarnos, no creo que los dos estaríamos aquí ahora”, aseguró Elizabeth.