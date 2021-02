Hay un dicho que dice “Higiene es salud”, esto aplica para todas las facetas de la vida y en diversas ocasiones esto no se lleva a cabo y más, cuando se trata de visitar lugares públicos para comer o visitar.

En la Pandemia nos ha tocado ver cualquier tipo de situaciones, pero ahora, una pareja fue captada mientras recogían platos desechables de la basura para poder reutilizarlos en su puesto de comida.

Así es, sin ninguna medida higiénica, la pareja recogía del vertedero de basura los platos, los “limpiaba” y los reutilizaba para los comensales que llegaran posteriormente al lugar de comida.

Esto se dio a conocer en redes sociales a través de un video que fue grabado cerca de un puesto de comida, el cual está ubicado en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

En las imágenes se aprecia a un hombre y una mujer que atienden el pequeño local en la calle y un par de personas esperan su pedido.

Todo parecía normal, hasta que la señora comienza a sacar los platos de la basura y se asegura que nadie la vea, mientras limpia el plato con un trapo, el sujeto hace lo mismo minutos después.

Recordemos que Ecatepec, municipio ubicado en Edomex es uno con un número alto de contagios y muertes por COVID-19, con más de 19,000 casos y al menos 2,457 defunciones desde que inició la pandemia.

Las imágenes levantaron críticas en redes sociales, por la falta de higiene del lugar y por los más de 2 millones de contagios y cerca de 177 mil muertes que hay en México.

Dice @HLGatell que muchos se frustraron por no ver en #México las escenas dramáticas de #Europa por el #Covid.

Si esto no es una escena escalofriante no sé qué es. O recuerdan el hospital de #Ecatepec, donde había decenas de muertos arrumbados en una bodega pic.twitter.com/PLBppmU1a3

— Luis Fer (@dne_fernando) July 10, 2020