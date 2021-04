Pareja gay adopta a bebé abandonado en metro de Nueva York

Danny Stewart caminaba por el metro de Nueva York, cuando notó a un recién nacido, que aún tenía el cordón umbilical y había sido abandonado, hoy la historia de esta pareja gay que adoptó al bebé y le cambió la vida ha dado la vuelta al mundo.

El encuentro sucedió en la estación de la calle 14 de Nueva York y el bebé es conocido como el milagro de la calle 14.

Danny iba camino a una cena con Pete, su entonces novio, sin saber que se encontraría con un bebé que les cambiaría la vida.

Mientras recorría la estación, Danny notó algo raro y, aunque creyó que era un muñeco, notó que un cuerpo se movía.

Stewart no lo dudó y llamó a la policía. Danny le pidió ayuda a Pete y acudieron a declarar lo que había sucedido.

Una vez que dejaron al niño con Servicio Social, Pete le dijo a Danny algo que cambiaría la vida de ambos:

Poco era lo que sabían, pues luego de unos días, Danny fue llamado para retificar lo que había sucedido y, tras dar su testimonio, la jueza le dijo muy seria: “¿Estaría interesado en adoptar a este bebé?”.

Aunque dudó por unos minutos, Danny supo que era lo correcto y, después de hablar con Pete y decirle que lo haría con o sin él, Pete se encontró con el bebé.

El bebé me apretó el dedo con su mano con tanta fuerza. Me miraba fijamente, yo le miraba y fue casi como si hubiera encontrado un punto de presión en mi dedo, que me abrió del corazón a la cabeza y me mostró en ese momento que podía ser uno de sus padres”, dijo Pete.