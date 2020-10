En esta época de Pandemia, los videojuegos son una gran opción para evitar salir a la calle y contribuir a los contagios masivos de COVID-19. Piénsenlo, ningún otro espectáculo externo te ofrece horas y horas de diversión y retos para mostrar tus habilidades.

Las nuevas generaciones ven en las consolas una salida para quitarse el aburrimiento, pero en últimas fechas, los videojuegos en versión móvil han tenido un auge y diversos títulos se tuvieron que adaptar a las circunstancias.

El mercado móvil, el objetivo principal de ‘Crash Bandicoot: On The Run!’

Es por esto que Activision, uno de los desarrolladores de la saga “Crash Bandicoot” pensó en un título para este noble héroe, que nos ha dado horas y horas de diversión en sus diferentes versiones para consola.

Con esto, Activision no está sólo enfocado en el mercado gamer de las consolas, ve en los smartphones de Android y iOS como un mercado poco explorado y explotado por otros desarrolladores, que se niegan a apostar en este formato.

Remember the Ant Drones from Twinsanity? Well, it looks like they've drunk a little too much Mutagen. 🤪 pic.twitter.com/vSLV6u6iPz — Crash Bandicoot: On the Run (@CrashOnTheRun) October 7, 2020

Antes ya habían revelado una versión para móvil

Esta noticia no es nueva, ya que a mediados de año, un usuario filtró una imagen donde lucía una versión móvil de “Crash Bandicoot” y varios usuarios de redes sociales comenzaron a viralizar estas imágenes.

Sin explicación alguna, Sony retiró de su tienda esta versión móvil de “Crash Bandicoot” y no hubo algún comunicado o respuesta de la empresa ante este hecho.

A literal life-saver (not to be mistaken for his evil brother). 🥭 pic.twitter.com/2tGcNDv4EN — Crash Bandicoot: On the Run (@CrashOnTheRun) September 30, 2020

¿Cuándo estará disponible ‘Crash Bandicoot: On The Run!’?

A través de la cuenta de Twitter de “Crash Bandicoot” se revela que el videojuego llegará pronto en versión móvil y hay un adelanto de los desarrolladores para esta versión.

Crash Bandicoot as you've always known him… but where you've never seen him before. Coming Spring 2021 to your mobile. 100 Hours+ gameplay, 50 Bosses & 12 Lands! 🥭 Pre-register now! https://t.co/HtWywHvs90 pic.twitter.com/rD0opp9dfV — Crash Bandicoot: On the Run (@CrashOnTheRun) October 27, 2020

Esta nueva versión se llamará “Crash Bandicoot: On The Run!” y nos prometen que será una experiencia única, ya que habrá 12 mundos para explorar y 50 jefes a quienes derrotar en la trama.

Pero no sólo Crash estará disponible en este nuevo título, Coco también será personaje principal y todos lo podremos disfrutar a partir de la Primavera del 2021.

¿Quién ya quiere estrenar “Crash Bandicoot: On The Run!” en su versión móvil?