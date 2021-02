Paris Hilton declaró sobre el abuso que vivió en colegio durante su adolescencia

Después de que a finales de 2020 el documental de Netflix “This is Paris” revelara que Paris Hilton sufrió abuso en su adolescencia, la cantante decidió declarar sobre el caso que vivió hace años en un internado en Utah con el fin de apoyar una iniciativa de ley que busca regular la polémica industria para adolescentes en el estado.

Cuando tenía 17 años, Paris Hilton asistió por 11 meses a la Escuela Provo Canyon, donde asegura que fue abusada física y mentalmente. Como lo relata en This is Paris, la socialité era obligada a tomar píldoras no identificadas, era espiada mientras se bañaba y era puesta en confinamiento solitario sin ropa.

“Desde el momento que me despertaba, hasta que me dormía, me gritaban en la cara todo el tiempo, fue una verdadera tortura”, recuerda Hilton en el documental

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

“Las personas del staff nos decían cosas terribles. Me hacían sentir mal de mí misma todo el tiempo y me hacían bullying. Abusaban de nosotros físicamente, nos pegaban y estrangulaban. Querían infundir miedo en todos los jóvenes para que tuviéramos terror de desobedecerlos”, aseveró la famosa.

Frente la comisión, Paris aseguró que el trato que recibió fue tan traumático que sufrió insomnio y pesadillas por años.

“Hablar sobre algo tan personal fue y todavía es aterrador. Pero no puedo irme a dormir por la noche sabiendo que hay otros chicos viviendo el mismo abuso que yo y tantos más pasaron, y ustedes tampoco deberían hacerlo”.

Actualmente, la escuela Provo Canyon cuenta con nueve dueños y la administración se limitó a hacer declaraciones sobre el tema. Un comunicado en su sitio web asegura que los dueños anteriores la vendieron en el 2000.

Otras mujeres denunciaron abusos en el colegio

Desde que se estrenó el documental de Paris Hilton, otras mujeres como Paris Jackson, hija de Michael Jackson y la tatuadora Kat Von D, han denunciado abuso en la institución.

En su declaración, Hilton pidió al presidente Joe Biden y al Congreso que impulsen una iniciativa de ley sobre el tema.

“Este es tan sólo el primer paso. Esta iniciativa definitivamente va a ayudar a muchos niños, pero obviamente hay más trabajo por hacer y no pararé hasta que ocurra el cambio”.