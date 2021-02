Paris Hilton defiende a Britney Spears por la tutela: No es justo

No es secreto que Paris Hilton y Britney Spears hayan sido grandes amigas y la socialité y empresaria nunca duda cuando se trata de defender a la cantante.

Recientemente, a través de su podcast This is Paris Podcast, cuyo capítulo fue lanzado este jueves 25 de febrero, Paris explicó que ella no podría imaginarse ser controlada por completo.

Y es que la también DJ habló sobre el documental Framing Britney, en la más reciente edición de su podcast, que retrata la tutela del papá de Britney, el control que ha tenido sobre su dinero, su imagen y su vida personal.

No he visto la película aún, porque he estado muy ocupada, pero quiero verla esta noche o en los próximos días. Pero sé que es un filme muy triste. De verdad me hace sentir mal por ella, porque es una chica increíble, con un corazón enorme. No puedo imaginarme ser controlada así siendo una adulta. Haber creado un imperio y simplemente ser tratada como una niña. No es justo”, señaló Paris.

Recordemos que el documental Framing Britney retrata la forma en que los medios trataron a Britney y la forma en que artistas como Justin Timberlake explotaron su imagen para hacerse de una carrera.

Esta no es la primera vez que Paris habla sobre Britney, durante su documental y en distintas entrevistas ha hablado al respecto:

La amo mucho y pienso que como adulto deberías poder vivir tu vida y no ser controlada. Creo que tiene que ver con que a mí me controlaron mucho tiempo y entiendo cómo se siente. No puedo imaginarme cómo me sentiría si esto me pasara ahora mismo”, dijo en una entrevista hace casi 5 meses.

Asimismo, en su podcast, Paris Hilton dijo que ha reflexionado mucho sobre la forma en que a ella y a Linday Lohan las trataron los medios, luego de la conciencia que se ha generado tras el documental de Britney Spears.