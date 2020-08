Paris Hilton revela un doloroso secreto que ha guardado por veinte años, según People. “Es un secreto que tuve guardado por mucho tiempo”, dijo Hilton de 39 años.

La socialité revela por primera vez el terrible abuso que sufrió mientras estuvo en un internado en la adolescencia. Esto en el documental “This is Paris”, que estrena el 14 de septiembre en YouTube.

Hilton solía ser una joven muy rebelde

En el documental Hilton relata experiencias de su vida en la ciudad de Nueva York, cuando vivía en el Hotel Waldorf Astoria con sus padres Rick y Kathy Hilton y sus hermanos, Nicky, Barron y Conrad.

Acostumbrada a tener una vida de privilegios, se volvió sumamente rebelde. “Mi mamá me castigaba quitándome el celular o la tarjeta de crédito, pero no funcionaba. Me escapaba para ir a bares y a fiestas”, recuerda.

Eventualmente Rick y Kathy tomaron la decisión de mandar a su hija de 17 años a distintos internados para mejorar su comportamiento. Uno de ellos fue Provo Canyon School, un Utah, en donde estuvo internada por 11 meses.

Su doloroso secreto: recibió abuso en un internado

Desde su llegada al internado la situación fue muy difícil. “Desde el momento que me despertaba, hasta que me dormía, me gritaban en la cara todo el tiempo, fue una verdadera tortura”, recuerda Hilton.

“Las personas del staff nos decían cosas terribles. Me hacían sentir mal de mí misma todo el tiempo y me hacían bullying. Abusaban de nosotros fisicamente, nos pegaban y estrangulaban. Querían infundir miedo en todos los jóvenes para que tuviéramos terror de desobedecerlos”, recuerda la socialité.

La estrella del reality quedó severamente afectada por esa experiencia. “Sufría de ataques de pánico y lloraba todos los días. Me sentía prisionera y odiaba mi vida”, relata.

Tratar de decirle a sus padres no rindió frutos ya que nunca le creyeron. Cuando cumplió 18, Hilton dejó el colegio y estaba aterrorizada de platicar su experiencia. “Era algo que me avergonzaba y no quería hablar de eso”.

Veinte años después, Paris pudo finalmente hablar de esa terrible experiencia, con la ilusión de dejar el trauma en el pasado. “Siento que la pesadilla por fin terminó”, concluye.

Puedes leer la nota completa en People.