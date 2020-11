Partidarios de Trump protestan en Phoenix por segundo día consecutivo

Por segundo día consecutivo, partidarios del presidente Donald Trump protestaron en Phoenix (Arizona) a favor del candidato republicano.

La contienda electoral ha tomado un tenso matiz a dos días del 3 de noviembre mientras continúan los conteos de votos en distintas jurisdicciones.

Las acusaciones de fraude del mandatario Trump y su campaña se han mantenido desde el 4 de noviembre e incluso han dado lugar a acciones legales.

Por ello, simpatizantes del candidato republicano salieron a protestar en estados como Arizona, Filadelfia y Michigan.

La noche del 4 de noviembre, partidarios de Trump protestaron frente al Departamento de Elecciones del condado de Maricopa, algunos portando armas, pidiendo un conteo justo de los votos.

De acuerdo con el periodista Gadi Schwartz, aproximadamente 200 personas participaron en esta manifestación a favor del candidato republicano.

About 200 people now gathering in front of the Maricopa County Elections Department. #AZ2020 pic.twitter.com/HF8MAzdhKB

Igualmente, el 5 de noviembre las protestas a favor de Trump se desarrollaron en las afueras del Ayuntamiento de Phoenix durante la mañana, de acuerdo con reportes de la periodistas Valeria Aponte y otros usuarios en Twitter .

Waiting for Phoenix Trump campaign press conference to begin. Several supporters are here with flags and signs that say things like:

‘Stop the steal!’

‘Count every vote!

‘Free our vote in Arizona!’

and

‘Conservatives don’t riot, burn, kill or loot.’ pic.twitter.com/YrZtDQdUlB

— Maria Polletta🌵 (@mpolletta) November 5, 2020