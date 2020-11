Pase lo que pase es tiempo de reconstruir la unidad del país

Luego de una histórica campaña electoral cargada de divisionismo, críticas y escándalos, ¿seremos capaces de dejar atrás el proselitismo y empezar a reconstruir la unidad del país que tan desesperadamente necesitamos?

Para entender la raíz de este creciente clima político debemos remontarnos al inicio del gobierno del presidente Donald Trump, cuando Estados Unidos experimentó un notorio fenómeno social: varios sectores políticos se polarizaron radicalmente.

Tristemente el diálogo político en estos tres años y medio abandonó el mundo de las propuestas y se sumergió en el terreno de las emociones. Para unos Trump fue un mensajero enviado desde el mismo cielo para ayudar a Estados Unidos, para otros es la encarnación del egoísmo y la vanagloria que solo actúa en virtud de sus propios intereses. ¿El problema con estas hipérboles? Ambos grupos, hermanos de sangre e historia, comenzaron a verse como “el enemigo”.

¿Si no cree lo que yo creo es mi enemigo?

Debo aclarar que no soy demócrata ni republicano, soy independiente. He votado por candidatos demócratas y por republicanos en el pasado, pues considero que es importante tener un nivel de pensamiento crítico y no dejarse llevar a ciegas por el apoyo irrestricto a un partido político.

Dicho esto, he notado que es extremadamente difícil mantener un nivel de diálogo civilizado con personas en los extremos de la balanza política estadounidense.

Es lamentable que el pensamiento crítico escasee en el movimiento conservador y en ciertos sectores liberales, eso nos empuja a un sectarismo y no a un real deseo de que el país, todo el país, mejore.

Es sumamente peligroso afirmar que si no se apoya a un partido o político no se ama a Estados Unidos. Este tipo de falacias son las que están creando mayor sectarismo en el país y las que no permiten una real unidad, lo cual es lamentable.

No estamos diciendo que si el gobierno actúa en una forma que choca con nuestros principios debemos permanecer callados, todo lo contrario, debemos luchar por aquello que creemos justo, pero hacerlo de una manera pacífica, sin desdibujar la humanidad de quien difiere con nuestro pensamiento.

Lo peligroso de la polarización política actual es que cuando escasean las ideas y abundan las emociones, se forma un clima propicio para el surgimiento de la violencia.

Condenamos cualquier forma violencia venga de donde venga, sea con amenazas, intimidación, saqueos o vandalismo; esto jamás será una forma aceptable de protesta o cambio social.

Este ambiente polarizado y negativo no puede continuar en nuestra nación, debemos combatir esta real amenaza para reconstruir la unidad del país y el cambio empieza por usted.

Reconstruir la unidad del país

Recordando las sabias palabras del Exprimer ministro del Reino Unido, Winston Churchill: “Si estamos juntos no hay nada imposible. Si estamos divididos todo fallará”.

Es hora de dejarnos de ver con desconfianza mutua, de elevar nuestro discurso cotidiano absteniéndonos de usar críticas vacías y comenzando a ofrecer ideas.

No debemos permitir que nuestra forma de concebir la política se convierta en un lenguaje áspero o burlón hacia nuestros hermanos. No mire a alguien que piense diferente a usted como “el enemigo”, esto no le beneficia a nadie.

Sigo creyendo que la mayoría del pueblo estadounidense es honesto, respetuoso y trabajador. Demócratas, republicanos e independientes estamos de acuerdo en muchos temas, comencemos por allí, no tenemos otra alternativa que trabajar juntos. Si no encontramos una manera de hacerlo; la historia nos juzgará por ser la generación que fragmentó a la nación más poderosa de todos los tiempos.