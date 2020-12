El pateador mexicano, Roberto Aguayo, sigue buscando cumplir su sueño en la NFL y tendrá una nueva oportunidad. New England Patriots lo firmó para jugar con el equipo de de práctica, donde buscará ganarse un lugar en el primer equipo.

Roberto Aguayo ha pasado por varios equipos de la NFL desde que fue segunda selección del Draft 2016, informó el periodista Field Yates en su cuenta de Twitter.

The Patriots are signing K Roberto Aguayo to their practice squad, per source.

Aguayo has bounced around the league since being drafted in the 2016 second round and now has another chance to try and develop in New England.

— Field Yates (@FieldYates) December 26, 2020