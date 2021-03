Paty Cantú dice lo que aprendió de la muerte de su sobrino

La cantante Paty Cantú habló de lo aprendió de la muerte de su sobrino Richi en el 2018, esto en una entrevista con Yordi Rosado.

Y es que la cantante originaria de Guadalajara contó que ha tenido experiencias con personas que ya han fallecido y que todo comenzó cuando a los 15 años vio a un niño al pie de su cama.

De acuerdo con la cantante, estas experiencias con personas fallecidas la llevaron a tener sensibilidad en ella y en su familia tras la muerte de su sobrino.

Sin embargo, después de hablar de varios temas, Paty Cantú volvió a la conversación sobre lo que aprendió tras la muerte de su sobrino Richi:

Me ha enseñado no solamente lo que es aprovechar una vida, como él lo hizo, y que sigue acá en tantos sentidos, porque es un niño al que fueron más de 1,000 personas a su funeral en un pueblito en el que hay 19,000 personas.

He aprendido de mi hermana y de su esposo lo que es tomar a alguien, creer en su trascendencia y decir ‘voy a continuar mi vida con él, no como él hubiera querido porque sé que ahora su forma de pasar por aquí es a través mío, no le puedo fallar'”, aseguró la cantante.