La serie de Luis Miguel dejó entrever parte de los romances que tuvo El Sol durante su vida de adolescente adentrado en sus 20, pero algunos de estos eran prácticamente desconocidos y El Sol quiso retratarlos en la segunda temporada.

Ahora que se estrenó el tercer capítulo de la Serie de Luis Miguel, hubo un personaje que hizo revuelo y se trata el de Paola Montero, la cual en la vida real podría ser Patricia Manterola, pero algunas situaciones en la serie son ficción.

Así es, luego de que apareció este personaje llamado Paola Montero, la exGaribaldi saltó de inmediato y ya se expresó por este polémico papel, donde niega haber tenido un supuesto romance con Luis Miguel en la década de los 90.

Manterola utilizó sus redes sociales para deslindarse de cualquier cosa que la relacione con Luis Miguel, pero también reconoció que el personaje que sale en la segunda temporada de la serie se parece mucho a ella.

“Siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente, así que para los que me han preguntado; la serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba ‘Everybody loves banana’ y utilizaba un vestuario casi idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibaldi”, dijo Manterola en redes sociales.

Aunque se parecen, Manterola dice que no tiene algún pasaje romántico con Luis Miguel en su vida, por lo que la mayor parte que retratan es ficción.

“Si ellos (la producción) están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente con la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años con las personas que estuvieron presentes en mi vida”, detalló.

“Muy por el contrario de como lo plantea la serie y por si existiera la duda, quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con él (Luis Miguel) en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece, sumamente fuerte, insensible y desafortunado”, explicó la cantante.