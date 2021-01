Paty Navidad abre nueva cuenta de Twitter y así lo presume

Hace unos días, la cantante y actriz Paty Navidad se volvió tendencia porque su cuenta de Twitter fue suspendida, pero la intérprete no se quedó conforme y presumió que ya tiene una nueva cuenta.

Desde Instagram, donde tiene casi medio millón de seguidores, Patricia Navidad hizo el anuncio y presumió que está de vuelta en la red del “pajarito”, donde ya es tendencia, pero porque Eugenio Derbez se burló de ella.

Les tengo una noticia para todos los que me quieren o me odian, ¿Qué creen? YA TENGO NUEVA CUENTA EN TWITER QUE TANTO ME EXTRAÑA.

Al lado les dejo la foto de la cuenta que es, ya que la palomita azul voló y no aparece ahí. Nunca nos rindamos ni tengamos miedo a la libertad de volver a empezar con más fortaleza, cada día de vida es una gran oportunidad para evolucionar, construir y crear de nosotros algo mejor”, señaló la actriz.