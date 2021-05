Paulina Porizkova revela la pesadilla que fue encontrarse muerto a Ric Ocasek 

Paulina Porizkova habla por primera vez sobre la pesadilla que vivió al encontrarse muerto a Ric Ocasek. A casi dos años de la muerte de su esposo, Porizkova por fín habla del profundo dolor que vivió aquel día.

El 15 de septiembre de 2019 la modelo descubrió el cuerpo sin vida del vocalista de The Cars, Ric Ocasek, en su casa de Manhattan. Y es ahora cuando ella habla sobre el difícil momento que vivió, el cual lo compara con una “pesadilla”. Las fuertes revelaciones, las hizo en su serie en video Yahoo! Life.

Ella relata el momento en el que entró en su habitación para llevarle un café. “Pensé que estaba durmiendo más tarde de lo habitual. Entré y parecía que estaba durmiendo, hasta que dejé la taza de café y pude ver por su rostro que no dormía, aunque se veía muy tranquilo”, dice la supermodelo.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

“Y hubo un cierto presentimiento cuando entré en la habitación. Sentí algún tipo de conocimiento de lo que estaba a punto de encontrar”.

Ric Ocasek falleció a causa de hipertensión arterial y de enfermedad cardíaca a la edad de 75 años. Se estaba recuperando de una cirugía no revelada en el momento de su muerte.

Paulina Porizkova tuvo después que avisarle a sus dos hijos, que su padre había muerto

No conforme con lo que acababa de ver, la modelo tenía ahora que avisarle a sus dos hijos: Jonathan, de 27 años, y Oliver, de 22. “En mi mente, salí tranquilamente de la habitación y bajé las escaleras y les conté a los niños lo que había sucedido. Pero en lugar de eso comencé a llorar y mis piernas cedieron y no podía caminar, así que tuve que arrastrarme por las escaleras hacia abajo en cuatro patas”, recordó Paulina.

La modelo comparó la situación como una “pesadilla de la que no podía escapar”. “Estás tan desgarrado. Estás rebotando entre lo que acabas de ver, cómo tu mundo se ha detenido por completo y luego cómo estás reaccionando. Todo esto sucede en tu cerebro al mismo tiempo. Es tanta información que simplemente te bloqueas”, dijo.

Porizkova reveló en su video cómo lleva el último año y ocho meses profundamente afligida, y no tiene reparos en seguir diciéndolo públicamente. “Siento que estoy en una posición mucho más fuerte de lo que he estado en mucho tiempo”, explica.

“Siento que estoy recuperando mi voz y recuperando quien soy”, dijo.

“Mi mayor esperanza para el futuro es seguir descubriendo quién soy por mi cuenta. He sido parte de una pareja durante tanto tiempo que descubrir quién soy fuera de la pareja es realmente difícil y realmente traumático. No me gusta, pero es como tomar aceite de hígado de bacalao, es bueno para mí “.

Para más noticias, Suscríbete a Nuestro Newsletter