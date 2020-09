Paulo Coelho es un escritor, novelista y dramaturgo brasileño que saltó a la fama mundial por sus libros de superación personal y múltiples historias de éxito de vida que hay en sus lecturas.

El escritor es amado por muchos, pero también tiene una gran cantidad de detractores por no ser del agrado de algunos lectores, quienes lo han tachado en el pasado de oportunista, comunista, socialista y anti patriota brasileño.

Por otra parte, debido a que no es del agrado de todos los lectores brasileño algunos optaron por quemar sus libros y subir el video a redes sociales, hecho que tomó con humor .Coelho.

Book burning:ritual destruction by fire of books,and usually proceeds from a cultural, religious, or political opposition to the materials in question.

Below: Hitler supporters, May 1933

MY 2 PREVIOUS POSTS: Bolsonaro supporters, Sept 2020 pic.twitter.com/i09ulhz8MS

— Paulo Coelho (@paulocoelho) September 29, 2020