Pedro Pascal y Bella Ramsey estarán en “The Last of Us” de HBO

Variety confirmó que los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey encabezarán el reparto de “The Last of Us”, la nueva serie de HBO.

Pedro Pascal, quien también es noticia por apoyar a su hermana transgénero, será el protagonista de la serie basada en la adaptación del videojuego “The Last of Us”.

Por su parte, Bella Ramsey es recordada por los aficionados de “Juego de Tronos”, serie de HBO en la que interpretó a Lyanna Mormont. Asimismo, Pascal también participó en la adaptación de los libros de George R. R. Martin, con el papel de Oberyn Martell.

Pascal amasa una serie de participaciones en exitosas producciones como “Narcos”, “The Mandalorian” y “Wonder Woman 1984″.

Por su parte, Neil Druckmann, escritor y director creativo de “The Last of Us”, confirmó el 10 de febrero la noticia tuiteando la frase Y ahí está la otra mitad. ¡Feliz de tener a Pedro a bordo de nuestro show!.

Aaaaand there’s the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi

— Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021