Pelé es considerado el mejor futbolista de todos los tiempos, si bien hay alguno detractores que ponen otros nombres por encima de él, lo cierto es que su fama alcanza cada rincón de este planeta.

EL brasileño cumple 80 años, la celebración será en grande, no cualquiera llega a ocho décadas en plenitud física como la de él y eso lo saben los mexicanos Rodrigo y Gabriela.

Para celebrar ocho décadas de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, Rodrigo y Gabriela lo invitaron a realizar una colaboración.

“He escrito muchos libros, he anotado muchos goles, he sido padre de hijos, he plantado muchos árboles. Lo único que falta es un momento musical de mi vida”, dijo Pelé en un comunicado.