Pepe Aguilar se despide de Flor Silvestre: “La vida sigue”

A través de un video en sus redes sociales, el cantante mexicano Pepe Aguilar se despide de Flor Silvestre y cuenta cómo murió su madre, además, confiesa que no pudo estar con ella en el momento de su muerte.

En poco más de 14 minutos, el intérprete de Me vas a Extrañar, Directo al Corazón y Por Mujeres como Tú, agradeció los mensajes que recibió de toda la gente.

Asimismo, recordó que cuando su padre, Antonio Aguilar, murió tuvo que dar un espectáculo al día siguiente y algo similar sucedió con el fallecimiento de su madre, la cantante Flor Silvestre:

Pepe Aguilar, además, contó algunos detalles de la relación con su madre, con quien dijo se llevaba muy bien, pero también tenía discusiones.

El cantante mexicano de 52 años, que en redes sociales como Instagram tiene más de 1.5 millones de seguidores, le recomendó a sus fans decirle a sus seres queridos que los quieren, como él lo hizo con su madre:

Siempre le dije mucho que la amaba, no me quedé con ningún pendiente. Hay fantasmas que te vienen a dar lata: ‘hubieras hecho esto’, el hubiera ya no tiene ningún tipo de sentido.

Amé a mi madre, la sigo amando, la seguiré amando y por ese amor actuaba.