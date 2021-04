Pepillo Origel revela amenazas tras vacunarse en Estados Unidos

El conductor Juan José “Pepillo” Origel, viajó a la Ciudad de Miami en Estados Unidos para aplicarse la vacuna anti COVID-19; lo cual desencadenó innumerables críticas, incluso aseguró que recibió amenazas.

En el momento en que Pepillo se puso la primera dosis, la campaña de vacunación en México no había iniciado, mientras que en Estados Unidos se estaba vacunando solamente a residentes.

La actitud del conductor molestó a miles de personas, incluso algunas de sus amistades se alejaron del él por abusar de su poder adquisitivo para “saltarse la fila”; incluso el alcalde de la ciudad lo criticó fuertemente por tomar un medicamento que en ese momento solo era para gente que vive en ese país.

Además de todo esto, Pepillo Origel aseguró que también recibió amenazas de muerte por su acción.

“¿Sabes que me decían? El día que te vea te voy a matar porque le robaste la vacuna a mi mamá. La gente me escribía y yo ya ni los leía”, comentó sobre uno de los decenas de mensajes que recibió.

Además explicó por qué decidió tomar la polémica decisión de ir a ponerse la vacuna.

“Yo no robé, no maté, no hice nada malo. Yo no sabía cuando iba a llegar a México la vacuna; apliqué, me dijeron que sí y fui y me vacuné“.