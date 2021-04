Pequeña escribe carta a Old Navy para pedir bolsillos reales en pantalones para niña y la marca le responde

Es increíble el rápido aprendizaje de los niños y las increíbles cosas que pueden llegar a hacer a temprana edad. Como el caso de Kamryn Gardner, una pequeña estudiante de primer grado en Arkansas que escribió una carta a Old Navy para que la marca de ropa haga jeans para niñas con bolsillos reales.

Recientemente, Kamryn aprendió a escribir cartas persuasivas en una de sus clases. La pequeña no tardó en poner en práctica sus nuevas habilidades y redactó la carta a Old Navy con la peculiar petición.

“Querida Old Navy, no me gusta que los bolsillos delanteros de los jeans para niñas sean falsos. Quiero bolsillos delanteros porque quiero meter las manos en ellos. También me gustaría poner cosas en ellos. ¿Considerarías hacer jeans para niñas con bolsillos delanteros que no son falsos? Gracias por leer mi solicitud “.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Gardner habló por miles de niñas o personas que seguramente habían pensado lo mismo que la pequeña, pero nunca lo había expresado. Es por eso que la Old Navy no dudó en responder a Kamryn.

“Muchas gracias por tomarse el tiempo de escribirnos sobre los bolsillos de los jeans de niña. El equipo de productos para niños de Old Navy agradece su información. Es una excelente respuesta para nosotros a medida que desarrollamos un nuevo producto”.

Pero eso no fue todo, pues además de contestar su carta, Old Navy le mandó a Kamryn Gardner cuatro pares de jeans y shorts de mezclilla con bolsillos reales.