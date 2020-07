El COVID-19 cancela planes del peregrinaje islámico (hajj) para musulmanes en Carolina del Norte

Más de dos millones de musulmanes tenían planeado viajar a Arabia Saudita a finales de mes para participar en el peregrinaje islámico anual conocido como el hajj.

Pero a raíz de la pandemia del COVID-19, el gobierno de Arabia Saudita canceló el peregrinaje, suspendiendo los sueños de más de 20 musulmanes en Carolina del Norte.

“Cuando Dios te presenta un desafío o una calamidad como esta, uno tiene que tener paciencia,” dijo Shakil Ahmed, un imán en el Centro Islámico de Cary. “Tenemos que aceptar la voluntad de Dios y las recomendaciones de las autoridades.”

Deberes musulmanes

El peregrinaje del hajj — para aquellos que tengan la capacidad física y económica — es uno de los cinco deberes otorgados a todos los musulmanes, conocidos como los cinco pilares del Islam.

“Es nuestra creencia que Allah es misericordioso y comprensivo,” Ahmed dijo. “Aunque esto es un requisito para cumplir una vez en la vida, hay claras excepciones para aquellos que no pueden ir. Aunque la mayoría prefieren ir cuanto antes, Allah quiere que esperen un año. Si mueren entre ahora y ese momento, Dios no va a castigarlos por ello.”

El peregrinaje de cinco días culmina en La Meca, una de las ciudades sagradas del Islam, con una visita al Kaaba, ubicado en una de las mezquitas más importantes de la religion. El Kaaba, conocido en Islam como “la casa de Dios,” es el lugar al que los musulmanes dirigen sus oraciones diarias.

El rey de Arabia Saudita, quien posee el título de “guardián de dos mezquitas sagradas,” en referencia a los sitios sagrados en La Meca y Medina, nunca había cancelado el hajj desde la fundación del reino en 1932.

El peregrinaje hajj

El periodo en el que se lleva a cabo el hajj es determinado por el calendario islámico, que se basa en el año lunar. Este año se suponía que tendría lugar desde el 28 de julio hasta el 2 de agosto. Después de la cancelación el gobierno saudí dijo que solo alrededor de 1,000 peregrinos locales tendrán el permiso de realizar el hajj.

“Si la pandemia continúa o de presentarse otras pandemias en el futuro, no sé cómo los musulmanes se adaptarán espiritualmente a este nuevo panorama al que nos estamos enfrentando,” dijo Ariela Marcus-Sells profesora de estudios religiosos de Elon University, quien se especializa en historia islámica. “Es posible que veamos un desplazamiento hacia las prácticas rituales más localizadas. Históricamente no siempre hubo este hiper enfoque en el hajj. Siempre mantuvo un lugar en la imaginación musulmana, pero no atraía la cantidad de gente que atrae hoy en día.”

El hajj es tan venerado que quienes lo llevan a acabo alcanzan un nuevo estatus religioso. Los musulmanes usualmente suman el título honorífico “al-hajj” o “hajji” a sus tarjetas de presentación. Esos términos también se le suman al nombre de la persona en una conversación como muestra de respeto.

Según el Pew Research Center, el Islam es la religion en crecimiento más rápido a nivel mundial. En este momento hay más de 1.8 billones de musulmanes en el mundo lo que la hace la segunda religión más grande después del cristianismo.

Marcus-Sells dijo que se puede hacer una analogía entre el peregrinaje hajj para los musulmanes y el vía crucis, una tradición cristiana.

“Ambas son maneras de revivir y experimentar emocionalmente las narrativas sagradas de dos tradiciones religiosas,” Marcus-Sells dijo.

Musulmanes en Carolina del Norte

Datos de la Autoridad General de Estadísticas Saudis demuestran que 2.49 millones de peregrinos participaron en el hajj el año pasado. Cerca del 75% de los peregrinos en el 2019 eran extranjeros y casi 500 provenían de Estados Unidos.

“Es hermoso ver a millones de musulmanes unirse para alabar a Dios,” dijo Ibin Ahsin, un miembro del Centro Islámico de Cary, quien llevó a cabo el peregrinaje hace dos años. “Sentí una profunda conexión con la humanidad durante mi tiempo en el hajj, especialmente con mis hermanos y hermanas musulmanas.”

A pesar de que la mayoría de los peregrinos viajan en grupos, Ahsin viajó independientemente con su esposa. Sin embargo, durante el hajj, se encontró con un grupo de musulmanes de Carolina del Norte quienes estaban participando en la experiencia religiosa a través de la Asociación Islámica de Raleigh (IAR).

“Dios trabaja de manera misteriosa,” Ahsin dijo. “Estaba entre millones de musulmanes y por casualidad me encontré con los musulmanes de mi propio estado. Fue un recordatorio de que nunca estamos lejos de nuestro hogar.”

La mayoría de las mezquitas en Carolina del Norte planean sus viajes de manera conjunta a través de asociaciones más grandes como el IAR, que este año estaba ofreciendo precios especiales entre $12,000 y $16,000, dependiendo de la cantidad de gente participando.

Imam Mohamed AbuTaleb, quien ha completado el hajj, fue uno de los primeros organizadores.

El dijo que las reservas para unirse al viaje estuvieron abiertas por tan solo un mes antes de que el IAR tomara la decisión de cerrarlas a raíz de la orden de aislamiento social emitida por el gobierno estatal a finales de marzo.

Según AbuTaleb, entre 15 y 20 personas ya se habían inscrito y el IAR estaba en camino a llenar todos sus puestos. Él esperaba tener un grupo de aproximadamente 50 personas, que hubiese sido uno de los grupos más grandes de la asociación.

“Aunque debemos aceptar que esta pandemia ha sido difícil, nos volvemos más fuertes al enfrentarla juntos,” AbuTaleb dijo. “Nunca debemos desear tiempos difíciles, pero quizás el lado positivo es que podemos presenciar la belleza de la gente. … La belleza que yo he visto en esta dolorosa circunstancia es la valentía de la gente para mantenerse conectada y servir a otros.”

Planes truncados

Ahsin dijo que la valentía que han demostrado los musulmanes en medio de la pandemia es uno de los principios del hajj, y algo que él presenció a lo largo de su peregrinaje.

“Cuando uno hace parte del hajj, tiene que distanciarse de las tentaciones y de los defectos de carácter que pueda tener,” Ahsin dijo. “No se puede ser víctima de la impaciencia o la ira. Tenemos que exponer las mejores cualidades del Islam.”

“A lo largo del peregrinaje uno se mantiene muy consciente de su fragilidad y de sus recursos limitados, de una manera similar a la situación que estamos viviendo hoy. Pero en medio de la dificultad, yo vi a la gente donar su propia agua y comida para ayudar a los demás, de la misma manera que lo estamos haciendo ahora. Todas esas pequeñas muestras de bondad durante una situación difícil nos permiten ver el vínculo tan profundo que tenemos con la gente.”

Aunque el hajj es un pilar del Islam, AbuTaleb ha estado tranquilizando a la comunidad en su mezquita, reiterándoles que Allah será misericordioso si no pueden ir.

“Sin lugar a dudas este año el hajj será muy doloroso para los musulmanes mundialmente, muchos de ellos han planeado este viaje por años,” AbuTaleb dijo. “Pero las acciones son juzgadas por sus intenciones. Por ende si la intención es buena, entonces la persona va a ser recompensada por ella. Dios es todopoderoso, y esta interrupción es una interrupción necesaria.”

Efectos de la pandemia

La pandemia del COVID-19 también afectó las celebraciones de Ramadán, otro de los cinco pilares del Islam. El mes sagrado — celebrado este año del 23 de abril al 23 de mayo — es conmemorado por los musulmanes en todo el mundo como una época de ayuno, oración, reflexión y comunidad.

“Todos los días oramos para que esta pandemia termine, y para que cada musulmán ponga de su parte para lograr contenerla. Tenemos que ser representantes en nuestras comunidades y debemos evitar el contagio accidental de la enfermedad,” AbuTaleb dijo. “Aunque no podemos reunirnos en persona, nuestros corazones se están acercando más que nunca.”

El NC News Intern Corps es un programa del NC Local News Workshop, financiado por el North Carolina Local News Lab Fund y almacenado en Elon University’s School of Communication.