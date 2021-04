Personas alérgicas prefieren etiquetas claras en productos

Un estudio asegura que las personas alérgicas prefieren etiquetas más claras en productos que puedan contener ingredientes alérgenos.

La investigación fue publicada en la revista científica Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice y también apunta que son pocas las personas alérgicas que conocen las políticas diseñadas para su protección.

En el país existe la Ley de Protección al Consumidor y Etiquetado de Alérgenos Alimentarios que obliga a colocar etiquetas sobre presencia de alérgenos en alimentos que contengan cualquiera de estos 8 ingredientes:

Leche.

Huevos.

Pescado.

Mariscos crustáceos.

Frutos secos.

Maní.

Trigo.

Soja.

Aunque se han identificado más de 160 alimentos que causan alergias alimentarias, el 90% de ellas se producen en esos 8 alimentos.

Si usted desconocía que una ley obligaba a etiquetar la presencia de estos alérgenos en los alimentos, entonces usted podría ser parte del 75.8% de las personas que tampoco lo saben, según el estudio.

La investigación alerta sobre el desconocimiento de estas políticas y además detalla las preferencias sobre etiquetas entre las personas alérgicas que participaron en el estudio.

Prefieren tener un etiquetado más claro, más específico y coherente en los productos, lo que indica que se necesitan políticas de Etiquetado de Alérgenos de Precaución (PAL) explícitas para permitir que los clientes identifiquen fácilmente los alimentos seguros, detallan las conclusiones del estudio.

La investigación fue realizada entre el Centro de Investigación de Alergia a los Alimentos y Asma de la Facultad de Medicina Feinberg en la Universidad de Northwestern y el Hospital de Niños Ann & Robert H. Lurie de Chicago.

