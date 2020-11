Día de Acción de Gracias es una fecha para compartir y demostrar unión más que nunca ante los estragos causados por la pandemia.

Bajo esa premisa, la fundación First In Families anunció que regalará 200 pavos y cajas de comida el próximo 21 de noviembre de 2020 como gesto de altruismo hacia personas con discapacidad.

¿Cuándo se entregarán?

Será ese sábado a las 10:00 de la mañana, que por orden de llegada en el punto ubicado en el estacionamiento de 4530 Park Road, Charlotte, NC 28209, se entregarán estos paquetes.

La fundación informó que será un pavo y una caja de comida por familia, entregadas bajo estrictas medidas de sana distancia para evitar posibles contagios.

“Todos los destinatarios aceptarán permanecer dentro de su vehículo y usar una mascarilla”, dijo First In Families a través de un comunicado.

Solo a personas con discapacidad o familiares

Entre los requisitos, la asociación pide tener un ingreso familiar combinado que no exceda los 65,000 dólares después de impuestos, así como ser o o vivir con un familiar con un retraso o una discapacidad intelectual o del desarrollo; o bien, una lesión cerebral traumática.

Es por ello que la fundación pidió que para poder entregar la comida, los asistentes deben llevar consigo un formulario completamente llenado, toda vez que no hay un prerregistro ni entrega sin el documento.

Piden seguir los pasos

“Por favor, no haga llamadas telefónicas. Solo preséntese a las 10:00 a.m. del 21 de noviembre de 2020. La comida está disponible para personas con una discapacidad intelectual o de desarrollo y su familia, así como cualquier otro residente del condado de Mecklenburg con o sin una discapacidad que experimente inseguridad alimentaria”, continúa el comunicado.

Mecklenburg First In Families of North Carolina brinda asistencia a personas con discapacidades del desarrollo o lesión cerebral traumática (TBI) y a sus sus familias en el estado.