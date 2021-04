Perú celebró el 11 de abril elecciones generales que no arrojaron un ganador definitivo para la presidencia y conducen a la celebración de una segunda vuelta electoral donde se elegirá al sustituto del actual mandatario interino, Francisco Sagasti. Estas son las fotos de The Associated Press que retratan la jornada.

Con máscaras como medida de protección contra el COVID-19, los votantes llegan a un colegio electoral durante las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 11 de abril de 2021. (Foto AP/Guadalupe Pardo)

Keiko Fujimori, hija del expresidente encarcelado Alberto Fujimori y candidata presidencial por el partido Fuerza Popular, saluda a su llegada a votar durante las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 11 de abril de 2021. (Foto AP/Guadalupe Pardo)

En medio de la pandemia del coronavirus, personal mide la temperatura de los votantes en la entrada de un colegio electoral durante las elecciones generales en Ollantaytambo, Perú, el domingo 11 de abril de 2021. (AP Foto/Sharon Castellanos)

El candidato presidencial del partido Acción Popular, Yonhy Lescano, en el centro, llega a votar durante las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 11 de abril de 2021. (Foto AP/ Martín Mejía)

Un votante revisa su puesto de votación durante las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 11 de abril de 2021. (Foto AP/Martín Mejía)

El candidato presidencial del partido Avanza País, Hernando De Soto, y su esposa Carla Olivieri, saludan a los partidarios a su llegada para votar durante las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 11 de abril de 2021. (AP Foto/Martín Mejía)

Residentes limpian un camino de escalera en el barrio de San Juan en Lima, Perú, mientras el país celebra elecciones generales en medio de la nueva pandemia de coronavirus, el domingo 11 de abril de 2021. (AP Foto/Martín Mejía)

En esta foto difundida por la agencia peruana de noticias Andina, el candidato presidencial del partido Perú Libre, Pedro Castillo, se desinfecta las manos con alcohol luego de emitir su voto durante las elecciones generales en Cajamarca, Perú, el domingo 11 de abril de 2021. (Pool Foto vía AP)

Los votantes esperan la apertura de una mesa electoral durante las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 11 de abril de 2021. (Foto AP/Martín Mejía)

Un funcionario electoral instruye a los votantes a mantener la distancia social para evitar la propagación del nuevo coronavirus durante las elecciones generales en Ollantaytambo, Perú, el domingo 11 de abril de 2021. (AP Foto/Sharon Castellanos).

