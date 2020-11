Pese a pandemia, sí habrá encendido del árbol navideño en Rockefeller Center

A pesar de la pandemia el encendido del árbol navideño en Rockefeller Center sí se llevará a cabo. Esta es una excelente noticia para los residentes de la ciudad de Nueva York que gustan de esta hermosa tradición navideña.

La ceremonia de encendido de luces en Rockefeller Center esta prevista para el 2 de diciembre. Este año no permitirá espectadores en vivo para evitar la propagación de COVID-19 en la ciudad.

THE ROCK TREE IS HERE! The arrival of the Rockefeller Center Christmas Tree officially ushers in the holiday season in New York City. The NYPD tweeted Friday night showing the tree being escorted on the streets of Manhattan. https://t.co/UZAszjTuuw pic.twitter.com/IzRr4okYr6

— Eyewitness News (@ABC7NY) November 14, 2020