Todo mundo recuerda a Ian Curtis como un chico inadaptado, con una prodigiosa voz y un talento que lo hizo llevar la música de Joy Division hasta nuestra época.

El Post Punk ya no se hace, pero vive gracias a la forma de cantar de Ian Curtis con Joy Division y en una fiesta rockera nunca faltan canciones como “Digital” o “Disorder” en el repertorio.

¿Por qué Peter Hook inauguró un mural en honor a Ian Curtis?

Pero no todo fue felicidad en la vida de Ian Curtis, la depresión y los problemas mentales lo orillaron a suicidarse y dejar este mundo hace cuatro décadas.

Peter Hook, el ex bajista de Joy Division y quien tiene una exitosa carrera en solitario tiene gratos recuerdos de Ian y cada que puede, lo recuerda con alguna canción u homenaje durante sus presentaciones.

Y ahora, Peter Hook asombró a todos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, ya que inauguró un mural en honor a su fallecido amigo, quien sufría de ese tipo de problemas.

Ian Curtis arrastró problemas emocionales toda su vida

Recordemos que el cantante de Joy Division arrastraba problemas emocionales, los cuales lo llevaron a quitarse la vida en mayo de 1980 y desde entonces, se convirtió en una leyenda del rock a pesar de grabar un par de discos solamente.

El mural se localiza en Port Street, Manchester, el cual lo realiza el artista callejero Aske, quien es una personalidad en Inglaterra.

Un concierto donde estarán Nothing But Thieves, Kodaline, Yousef

Este mural pertenece a las presentaciones que realiza Headstock, como parte de Headstock Weekender, un festival musical vía streaming que se llevará a cabo este 10 y 11 de octubre.

En el evento, se busca concientizar sobre la importancia del apoyo y tratamientos psicológicos y casualmente coincide con el Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre).

Thanks for visiting our Ian Curtis mural down in the #NorthernQuarter today @peterhook @Akse_P19 is creating an incredible piece of work & a fitting tribute – should be complete ahead of our festival this wkend#HeadstockWeekender #JoyDivision #WorldMentalHealthDay #Manchester pic.twitter.com/zJBu6NOYYf — Headstock Festival (@HeadstockUK) October 8, 2020

Los actos podrán disfrutarlos a través de la plataforma United We Stream y habrá actos de Nothing But Thieves, Kodaline, Yousef, The Warehouse Project, entre otros.