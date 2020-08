Piden a afroamericanos votar en Marcha en Washington

Líderes de la comunidad afroestadounidense pidieron el 28 de agosto a las personas de su raza participar en las próximas elecciones durante la marcha realizada en Washington DC.

“Si no votamos en cantidades que nunca antes hayamos visto y permitimos que este gobierno siga haciendo lo que hace, nos dirigiremos a un camino de destrucción grave”, dijo Martin Luther King III, hijo de Martin Luther King Jr. a The Associated Press ( AP ).

Los asistentes participaron en la Marcha en Washington del 28 de agosto en conmemoración a la misma manifestación convocada hace 57 años por Martin Luther King Jr. donde el líder pronunció su famoso discurso “Yo tengo un sueño”.

“Haré todo lo que pueda para motivar, promover y movilizar. Lo que está en riesgo es el futuro de nuestra nación, nuestro planeta. Lo que está en riesgo es el futuro de nuestros hijos”, afirmó Martin Luther King III en su discurso.

May I say that being in Washington DC for the Commitment March by @NationalAction has refilled me with the energy to continue in the pursuit for change and Justice! #MOW2020 pic.twitter.com/mgKMQ2LyvJ

— Rev. Jacob Urena (@Rev_JacobUrena) August 30, 2020