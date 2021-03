Piden cancelar a Pepe Le Pew y Speedy Gonzales por normalizar abuso sexual y fomentar racismo

El nombre de Pepe Le Pew, el zorro de los Looney Tunes y el de Speedy Gonzales, el ratón, se han vuelto tendencia, luego de que Charles Blow, columnista del New York Times señalara que Speedy fomenta el racismo y Le Pew contribuye a normalizar el abuso sexual.

Y es que el columnista celebró que algunos personajes que fomentan el racismo hayan salido de circulación, como el Grinch, el Lorax y el Gato en el Sombrero, pertenecientes a los libros del Dr. Seuss.

Charles Blow enfatizó que durante su infancia vio varias caricaturas que perpetuaban estereotipos, como Speedy Gonzales, cuyos amigos popularizaron imágenes dañinas de los mexicanos, dibujándolos como borrachos y flojos, asimismo, dijo que Pepe Le Pew muestra constantemente un comportamiento violento que fomenta la cultura de la violación.

Habrá que recordar que durante la caricatura el zorro se la pasa acosando a una gata, quien constantemente huye de él.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021