Piden comentarios de la comunidad que usa corredor US 401 en Raleigh

La Organización de Planeación Metropolitana del Área Capitalina (CAMPO) busca los comentarios de quienes viven, trabajan o se trasladan por el área del corredor US 401.

El área de estudio incluye aproximadamente 19 millas de la U.S. 401, desde Banks Road, al sur del Condado de Wake, cruzando por Fuquay-Varina, hasta la intersección de la N.C. 201 con la U.S. 421, cerca de Lillington, en el Condado de Harnett; además de un libramiento de siete millas denominado U.S. 401 Bypass.

Reunión pública virtual

CAMPO llevará a cabo una reunión virtual sobre el estudio este jueves, 25 de marzo de 2021, a partir de las 6:00 pm via WebEx.

La reunión brindará la oportunidad de aprender más sobre el estudio, hacer preguntas al equipo del proyecto y ofrecer comentarios que ayudarán al equipo a actualizar la visión del Corredor U.S. 401.

Los participantes pueden ver o escuchar y participar en la reunión desde un teléfono inteligente o computadora, así como llamar a una línea dedicada. Los detalles aparecen en el sitio web del estudio.

Número de llamada telefónica: 650-479-3208

Código de acceso: 157 772 9379

Contraseña del evento: MEET

Encuesta sobre el estudio

Además de la reunión virtual, se utilizará una encuesta para conseguir comentarios de la comunidad los cuales ayudarán a desarrollar opciones conceptuales de diseño y finalizar la visión del Corredor U.S. 401.

La encuesta estará disponible hasta el 9 de abril. Puede ser ubicada en el sitio web del estudio, vía mensaje de texto y en versión impresa. Para responderla vía mensaje de texto, envíe “CorredorUS401” al 73224.

Preguntas

Si tiene cualquier pregunta puede contactar al equipo de proyecto enviándoles un email a US401CorridorStudy@PublicInput.com o llamando al 855-925-2801 e ingresando el código 8961.

Ayuda

Las personas que requieran asistencia para participar en la reunión, revisar los materiales del sitio web o responder la encuesta en línea, deben llamar o enviar un email a Bonnie Parker al 919-996-4403 o bonnie.parker@campo-nc.us al menos 48 horas antes del evento.

Aquellas personas que hablan español y no hablan inglés, o tienen limitaciones para leer, hablar o entender inglés, podrían recibir servicios de interpretación si los solicitan antes de la reunión llamando Bonnie Parker al 919-996-4403.