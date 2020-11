Johnny Depp dio a conocer que Warner Bros le pidió dejar su papel como Grindelwald en la franquicia Animales Fantásticos, por lo que ahora sus fanáticos piden que Amber Heard quede fuera de Aquaman.

Los seguidores del actor recriminaron que Warner Bros no haga lo mismo con la actriz, luego de las acusaciones de violencia en la relación que ambos actores mantuvieron.

Algunos seguidores han llamado incluso a boicotear la franquicia y lanzaron peticiones en internet por despedir a Johnny Depp y mantener a Amber Heard.

si Johnny Depp no es Grindelwald yo no quiero nada, la saga de animales fantásticos me gusta mucho pero no pienso apoyar a quienes están siendo tan injustos con alguien que no se lo merece. #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/aOSyhrbk7R — 𝐦𝐞𝐥 🦕 (@87sfelton) November 6, 2020

Yo al enterarme que Warner Bros le pidió la renuncia a Johnny Depp para Animales Fantásticos. pic.twitter.com/tmc76EjEg9 — 👩🏻‍🚀 Ari Sherman 🚀 (@004ry00) November 6, 2020

All decent human beings who believe in justice: Boycott Warner Brothers for removing Johnny Depp but keeping Amber Heard – Sign the Petition! https://t.co/gVb3ok8u8n via @CdnChange — Annalisa (@Annalisa777777) November 6, 2020

AMBER HEARD NO ES UNA VÍCTIMA

abusó de su hermana, abusó de tasya van ree, abusó de johnny depp y lo acusó falsamente, abusó de su ex asistente y robó su historia de violación. ese ser humano no representa a las mujeres, a las feministas, a las víctimas de violencia ni a nadie — 𝐢𝐬𝐚. (@deppshy) November 6, 2020

El despido del actor de cintas como Piratas del Caribe, Alicia a Través del Espejo y El Llanero Solitario, entre otras, llega unos días después de que el histrión perdiera la demanda contra el periódico The Sun.

Este medio se refirió a Depp como un “maltratador de esposas”, luego de la denuncia por violencia interpuesta por Heard (La Chica Danesa, 3 Días Para Matar), con quien aún tiene una batalla en los tribunales.