Piden retrasar juicio del asesino de Colorado por supuesta enfermedad mental

Ahmad Alissa, el acusado del tiroteo en el supermercado de Colorado, tuvo su primera comparecencia ante el tribunal el jueves pasado y uno de sus abogados solicitó que se le realice una evaluación psicológica antes de proceder con el caso.

Alissa, de 21 años, enfrenta cargos por asesinar a 10 personas, incluido un agente de la policía. Durante la audiencia, Ahmad solo se limitó a decir “sí”, cuando el juez le explicó de qué estaba siendo acusado.

Michael Dougherty, fiscal de distrito del condado de Boulder, aseguró que las autoridades planean presentar más cargos.

Debido a una petición de Kathryn Herold, abogada defensora de Ahmad, su próxima audiencia no se programará en los próximos dos o tres meses para evaluar la salud mental del acusado.

“Nuestra posición es que no podemos hacer nada hasta que seamos capaces de evaluar completamente la enfermedad mental del Sr. Alissa”, dijo Herold, quien agregó que no puede comenzar la defensa hasta recibir los resultados de los especialistas.

Un funcionario policial no autorizado para hablar en público, dijo a AP que la familia de Alissa le dijo a la policía que creían que el acusado sufría algún tipo de enfermedad mental, incluidos delirios.

El equipo legal de Alissa incluye al defensor público Daniel King, quien representó al pistolero del teatro de Colorado James Holmes, así como a Robert Dear, quien está acusado de matar a tres personas en un ataque de 2015 a una clínica de Planned Parenthood en Colorado Springs, dos casos en los que se produjo una enfermedad mental. un factor.