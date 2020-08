Piel sensible: todo lo que debes saber para cuidarla

La piel sensible requiere un cuidado de manera especial. Este tipo de piel se puede presentar a cualquier edad y en todo tipo y tono de piel. “La detección temprana, en caso de presentar piel sensible o hiperreactiva, es esencial para evitar que empeore la condición”, comenta la Cosmiatra Beatriz Magrassi para Sopharma. “Se considera que la piel sensible puede tener un factor genético, al igual que hormonal”.

¿Cómo detectar la piel sensible?

Una piel sensible se siente tirante e incomoda. También se puede presentar comezón, un picor constante y hasta punzadas que pueden llegar a ser muy molestas. En cuanto al aspecto, una piel sensible muestra zonas resecas, enrojecimiento y pigmentación. “Cuando se presenta una piel hiperreactiva hay una molestia constante”, comenta Magrassi.

El cuidado de la piel sensible

La piel es la primera barrera de defensa del cuerpo por lo que es importante cuidar la manera en la que la limpiamos.

Muchas personas suelen lavar la piel con jabón de barra y tallarla para eliminar las células muertes. Esta práctica suele ser muy abrasiva. “No hay nada más agresivo que usar jabón en barra en la piel”, advierte Magrassi.

Un jabón común tiene un PH de 9; el jabón neutro tiene 7. Pero el PH ideal es de 4.5 a 5.5.

Por lo tanto es importante elegir un gel de ducha en lugar de un jabón de barra para la piel sensible. El tipo de gel ideal es el probado por dermatólogos que no haga mucha espuma. Los geles ayudan a reparar los lípidos de la piel, sobre todo los que tienen ingredientes como: avena, vitamina E, pantenol, y mantequilla de karité.

Estos productos ayudan a reparar el manto hidrolipídico de la piel. También le dan una condición más flexible y confortable y una textura más suave al tacto.

No olvides la humectación día y noche

La piel sensible requiere de una buena humectación para evitar la irritación e incomodidad. Se puede usar crema líquida o sólida, dependiendo de la zona.

En las zonas de fricción constante como codos y rodillas, se puede usar crema sólida con más activos de lípidos como mantequilla de karité y vitamina E.

La leche humectante puede usarse en todo el cuerpo y es ideal para usar antes de ir a dormir.

Más consejos para una piel suave y sana