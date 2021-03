Pierce Brosnan, 007, será Doctor Fate en la cinta Black Adam

Se confirmó que el actor Pierce Brosnan, conocido por sus papeles en la franquicia 007 y en películas como Mamma Mia, dará vida a Doctor Fate, en la nueva cinta de DC llamada Black Adam.

Esta es la primera incursión de Brosnan como superhéroe y será para la cinta que protagoniza Dwayne, La Roca, Johson, un proyecto de acción y aventuras de New Line con el antihéroe de DC Comics.

Brosnan, uno de los pocos actores que ha interpretado a James Bond, es el último miembro clave en la lista de la producción que presentará el debut en la pantalla grande la Sociedad de la Justicia, precursora de DC de la Liga de la Justicia.

En este proyecto, Aldis Hodge participará como Hawkman, mientras que Noah Centineo como Atom Smasher y Quintessa Swindell como Cyclone.

Black Adamn es la segunda cinta de New Line / DC, después del éxito de Shazam!

De acuerdo con el sitio Hollywood Reporter, Black Adam, donde Pierce Brosnan dará vida a Doctor Fate, comenzará a grabarse en Atlanta este abril.

Brosnan interpretará a Kent Nelson, hijo de un arqueólogo al que le enseñaron habilidades de hechicería y le dieron el mágico Casco del Destino.

Este es uno de los personajes más antiguos de DC y apareció por primera vez en 1940 en More Fun Comics #5.

Aún hay varios detalles que no se han revelado de la producción, como la trama y qué papel tendrán algunas estrellas como Marwan Kenzari, quien también forma parte del proyecto.

Actualmente Brosnan tiene 67 años y ha participado en cintas como The Thomas Crown Affair, The Matador y the Ghost Writer.